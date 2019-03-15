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Жизнь

На выходных на Алтае резко ухудшится погода

В ночь на 16 марта на Алтае синоптики прогнозируют снег и дожди. К концу дня в субботу температура воздуха понизится, в горах и на перевалах порывы ветра могут достигнуть 27 м/с.

Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0

По данным алтайского ЦГМС, ночью 16 марта на большей территории края будут осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица. Столбик термометра покажет −2…−7, а порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Днем потеплеет до +2…+8, однако к вечеру похолодает. 17 марта, в воскресенье, будет идти снег, порывы ветра ночью достигнут 15 м/с.

В выходные на большей части территории Республики Алтай будут умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 16 м/с, в горах и на перевалах до 27 м/с. Ночью столбик термометра покажет −4…−9, в южной части региона опустится до -22, днем температура воздуха будет +5…+10, по югу до -10, пишет горно-алтайский ЦГМС.

Ранее синоптики сообщали, что в период с 17 по 22 марта в Алтайском крае заметно похолодает. С установлением антициклона 17 марта прогнозируют небольшой снегопад. В следующие дни жителей региона ждет ясная погода без осадков.

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