До -20 градусов: Алтайский край накроет мощная волна холода

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью в некоторых районах столбик термометра может упасть до отметки в -20 градусов, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

На этой неделе пик тепла в регионе придется на 14 и 15 марта. В дневные часы в предгорьях столбик термометра поднимется до +14 градусов. Однако затем с прохождением холодного фронта 16 марта и следующие дни синоптики ожидают понижение температуры воздуха.

С 17 по 22 марта районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В это время температура воздуха днем понизится до -1…-7 градусов, ночью будет -10…-20 градусов. Кроме того, с установлением антициклона 17 марта прогнозируют небольшой снегопад. В следующие дни жителей региона ждет ясная погода без осадков.

Постепенно ядро антициклона станет смещаться на восток, в Алтайском крае потеплеет. К концу второй декады марта днем температура воздуха в предгорьях повысится до 0 градусов и слабоположительных значений.

В начале третьей декады марта районы края окажутся в теплой части антициклона. Днем на всей территории региона температура воздуха будет выше 0 градусов.