Барнаульский подрядчик займется ремонтом Чуйского тракта за 2,2 млрд рублей

Начальная стоимость контракта составила 2,2 млрд рублей, которые выделили из федерального бюджета. Заказчик — упрдор «Алтай» (Росавтодор).
Работы запланированы на участках в Тальменском, Первомайском районах (км 173 — км 183 автодороги Р-256).
На участие в торгах за контракт по начальной цене подало заявку только одно предприятие. Выполнить работы подрядчик должен до 2022 года.
«Барнаульское ДСУ № 4» — это ООО, которое учредило «Центральное ДСУ"(владеет долей в 25%) и компания «Алтайский щебень» экс-руководителя Алтайавтодора Алексея Андронова. Уставный капитал — 233 млн рублей. Директор — Николай Данилин, депутат АКЗС.
Ранее altapress.ru писал, что Чуйский тракт станет четырехполосным от границы Алтайского края с Новосибирской областью до Горно-Алтайска.