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Автоновости

Барнаульский подрядчик займется ремонтом Чуйского тракта за 2,2 млрд рублей

Определился подрядчик, который выполнит ремонт Чуйского тракта на участках Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией общей протяженностью 10 км. Единственным претендентом на лот стало Барнаульское ДСУ № 4, гласят данные сайта Госзакупок.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Иван Кузьмин

Начальная стоимость контракта составила 2,2 млрд рублей, которые выделили из федерального бюджета. Заказчик — упрдор «Алтай» (Росавтодор).

Работы запланированы на участках в Тальменском, Первомайском районах (км 173 — км 183 автодороги Р-256).

На участие в торгах за контракт по начальной цене подало заявку только одно предприятие. Выполнить работы подрядчик должен до 2022 года.

«Барнаульское ДСУ № 4» — это ООО, которое учредило «Центральное ДСУ"(владеет долей в 25%) и компания «Алтайский щебень» экс-руководителя Алтайавтодора Алексея Андронова. Уставный капитал — 233 млн рублей. Директор — Николай Данилин, депутат АКЗС.

Ранее altapress.ru писал, что Чуйский тракт станет четырехполосным от границы Алтайского края с Новосибирской областью до Горно-Алтайска.

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