Чуйский тракт до Горно-Алтайска все-таки расширят до четырех полос

Чуйский тракт станет четырехполосным от границы Алтайского края с Новосибирской областью до Горно-Алтайска, сказал начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский на открытии участка дороги около Маймы в Республике Алтай. Это, по его словам, необходимо из-за серьезной транспортной загруженности трассы, пишет sibnet.ru .

Сейчас, сказал Долинский, дорожники работают по реконструкции дороги в самых аварийно-опасных и загруженных участках тракта — около Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Ведутся работы и между Новосибирском и Барнаулом. В ноябре 2019 года дорожники сдадут в эксплуатацию 8,9 км трассы первой категории в районе Тальменки.

Уже разработан проект, и в следующем году стартуют работы по реконструкции и капитальному ремонту Чуйского тракта от Барнаула в сторону Бийска.

Яросалв Долинский,

начальник Упрдор «Алтай»:

Параллельно разрабатываются участки под капитальный ремонт — это перевод трассы из второй категории в четыре полосы. Эта работа будет выполняться до 2024 года. В итоге мы планируем всю дорогу от границы с Новосибирской областью до Горно-Алтайска сделать четырехполосной за счет как реконструкции, так и капитального ремонта.

По словам Долинского, расширения требует все возрастающая нагрузка, с которой Чуйский тракт уже не справляется.