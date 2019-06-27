Участок Чуйского тракта у Новоалтайска расширят до четырех полос

Расширить планируют участок автодороги с 216 по 223 км. К концу года воронежская компания «Центр-Дорсервис», которая занимается проектированием, рассчитывает получить заключение Главгосэкспертизы. В 2020 году будут определять подрядчиков на ремонт, сказал Рубаненко.
Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, оценивается в 1,8 млрд рублей.
Как ранее писал altapress.ru, дорожники уже приступили к обновлению участка Чуйского тракта со 186 по 189 км в Тальменском районе. Кроме того, ремонт идет на автодороге А-322 в Топчихинском, Шипуновском, Поспелихинском районах.