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Автоновости

Участок Чуйского тракта у Новоалтайска расширят до четырех полос

В 2020 году Упрдор «Алтай» расширит участок Чуйского тракта около Новолтайска с двух до четырех полос, сообщил «Интерфаксу» главный инженер управления Сергей Рубаненко. Для реконструкции готовят проектно-сметную документацию.

Отремонтированный Чуйский тракт.
Отремонтированный Чуйский тракт.
uprdoraltay.ru

Расширить планируют участок автодороги с 216 по 223 км. К концу года воронежская компания «Центр-Дорсервис», которая занимается проектированием, рассчитывает получить заключение Главгосэкспертизы. В 2020 году будут определять подрядчиков на ремонт, сказал Рубаненко.

Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, оценивается в 1,8 млрд рублей.

Как ранее писал altapress.ru, дорожники уже приступили к обновлению участка Чуйского тракта со 186 по 189 км в Тальменском районе. Кроме того, ремонт идет на автодороге А-322 в Топчихинском, Шипуновском, Поспелихинском районах.

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