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Автоновости

Барнаульцам предложили обсудить «спорный вопрос» — выделение спецполос для общественного транспорта

Мэрия Барнаула предложила жителям высказать мнение о необходимости создания на семи участках дорог выделенных полос, которые впоследствии могут привести к пробкам.

Автобус №10 в Барнауле.
Автобус №10 в Барнауле.
"Гражданский патруль"

Разобраться с вопросом необходимо «в целях повышения качества транспортного обслуживания населения». Опрос проводят на Платформе обратной связи с 6 по 23 апреля.

«Создание выделенных полос для общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлекательность. Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества в движении, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается», — отметили в администрации все «за» и «против».

Власти подчеркнули, что уже разработали проектную документацию для внедрения спецполос — в 2020 году.

В мэрии посчитали целесообразным выделение полос на следующих участках:

  • 1) пр-т Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечетная сторона);
  • 2) пр-т Ленина, от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (четная сторона);
  • 3) пр-т Ленина, от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечетная сторона);
  • 4) пр-т Ленина, от ул. Партизанской до ул. Пионеров (четная сторона);
  • 5) пр-т Строителей, от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечетная сторона);
  • 6) пр-т Строителей, от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);
  • 7) ул. Малахова, от ул. Гущина до ул. Петра Сухова (нечетная сторона).

Напомним, о начале разработки проектов выделенных полос для общественного транспорта сообщали в июне 2020 года.

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