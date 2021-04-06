Разобраться с вопросом необходимо «в целях повышения качества транспортного обслуживания населения». Опрос проводят на Платформе обратной связи с 6 по 23 апреля.
«Создание выделенных полос для общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлекательность. Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества в движении, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается», — отметили в администрации все «за» и «против».
Власти подчеркнули, что уже разработали проектную документацию для внедрения спецполос — в 2020 году.
В мэрии посчитали целесообразным выделение полос на следующих участках:
- 1) пр-т Ленина, от ул. Петра Сухова до ул. Матросова (нечетная сторона);
- 2) пр-т Ленина, от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (четная сторона);
- 3) пр-т Ленина, от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечетная сторона);
- 4) пр-т Ленина, от ул. Партизанской до ул. Пионеров (четная сторона);
- 5) пр-т Строителей, от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечетная сторона);
- 6) пр-т Строителей, от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);
- 7) ул. Малахова, от ул. Гущина до ул. Петра Сухова (нечетная сторона).
Напомним, о начале разработки проектов выделенных полос для общественного транспорта сообщали в июне 2020 года.