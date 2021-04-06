Мэрия Барнаула предложила жителям высказать мнение о необходимости создания на семи участках дорог выделенных полос, которые впоследствии могут привести к пробкам.

Разобраться с вопросом необходимо «в целях повышения качества транспортного обслуживания населения». Опрос проводят на Платформе обратной связи с 6 по 23 апреля.

«Создание выделенных полос для общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлекательность. Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества в движении, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается», — отметили в администрации все «за» и «против».

Власти подчеркнули, что уже разработали проектную документацию для внедрения спецполос — в 2020 году.

В мэрии посчитали целесообразным выделение полос на следующих участках:

1) пр-т Ленина , от ул. Петра Сухова до ул. Матросова ( нечетная сторона);

от ул. Петра Сухова до ул. Матросова нечетная сторона); 2) пр-т Ленина , от ул. Матросова до ул. Северо-Западной ( четная сторона);

от ул. Матросова до ул. Северо-Западной четная сторона); 3) пр-т Ленина , от ул. Пионеров до ул. Партизанской ( нечетная сторона);

от ул. Пионеров до ул. Партизанской нечетная сторона); 4) пр-т Ленина , от ул. Партизанской до ул. Пионеров ( четная сторона);

от ул. Партизанской до ул. Пионеров четная сторона); 5) пр-т Строителей , от Павловского тракта до ул. Челюскинцев ( нечетная сторона);

от Павловского тракта до ул. Челюскинцев нечетная сторона); 6) пр-т Строителей , от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев ( четная сторона);

от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев четная сторона); 7) ул. Малахова , от ул. Гущина до ул. Петра Сухова ( нечетная сторона).

Напомним, о начале разработки проектов выделенных полос для общественного транспорта сообщали в июне 2020 года.