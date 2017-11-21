Барнаульцам запретят парковаться около Привокзальной площади.

В Барнауле с 27 ноября ограничат стоянку и остановку автомобилей при въезде на Привокзальную площадь, сообщает официальный сайт города.
Власти рассказали, что знак установят около здания №16 на улице Площадь Победы. По их словам, нововведение способствует безопасности движения.
Altapress.ru писал, что с 6 ноября изменилась схема движения по Привокзальной площади — оно стало односторонним. Это связано с открытием новой платной парковки. Она рассчитана на 150 машиномест и заработала 25 октября. В первый месяц парковка будет бесплатной.
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