Барнаульцев предупреждают о шести неработающих светофорах

7 мая в Барнауле вновь выключат светофоры на плановый ремонт, сообщает пресс-служба администрации города. Водителей призывают быть аккуратными.

Светофоры не будут работать с 9:00 до 12:00 на следующих участках:

пересечение ул. Челюскинцев с ул. Гоголя;

пересечение ул. Челюскинцев с ул. Загородной;

пересечение пр. Красноармейского с ул. Молодежной;

пр. Красноармейский , 112;

112; ул.Молодежная , 66;

66; пересечение ул. Молодежной с пер. Ядринцева.

Отключения проводит Барнаульская сетевая компания.

6 мая выключенные светофоры на пересечении ул. Попова и Павловского тракта спровоцировали огромные заторы. 7 мая, в Родительский день, барнаульцы массово поехали на кладбища, поэтому утром движение в по Павловскому тракту, ул. Попова было затруднено. Пробки утром составляли 7 баллов.