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Автоновости

Барнаульцев предупреждают о шести неработающих светофорах

7 мая в Барнауле вновь выключат светофоры на плановый ремонт, сообщает пресс-служба администрации города. Водителей призывают быть аккуратными.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры не будут работать с 9:00 до 12:00 на следующих участках:

  • пересечение ул. Челюскинцев с ул. Гоголя;
  • пересечение ул. Челюскинцев с ул. Загородной;
  • пересечение пр. Красноармейского с ул. Молодежной;
  • пр. Красноармейский, 112;
  • ул.Молодежная, 66;
  • пересечение ул. Молодежной с пер. Ядринцева.

Отключения проводит Барнаульская сетевая компания.

6 мая выключенные светофоры на пересечении ул. Попова и Павловского тракта спровоцировали огромные заторы. 7 мая, в Родительский день, барнаульцы массово поехали на кладбища, поэтому утром движение в по Павловскому тракту, ул. Попова было затруднено. Пробки утром составляли 7 баллов.

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