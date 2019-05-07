Барнаульцев предупреждают о шести неработающих светофорах

Светофоры не будут работать с 9:00 до 12:00 на следующих участках:
- пересечение ул. Челюскинцев с ул. Гоголя;
- пересечение ул. Челюскинцев с ул. Загородной;
- пересечение пр. Красноармейского с ул. Молодежной;
- пр. Красноармейский, 112;
- ул.Молодежная, 66;
- пересечение ул. Молодежной с пер. Ядринцева.
Отключения проводит Барнаульская сетевая компания.
6 мая выключенные светофоры на пересечении ул. Попова и Павловского тракта спровоцировали огромные заторы. 7 мая, в Родительский день, барнаульцы массово поехали на кладбища, поэтому утром движение в по Павловскому тракту, ул. Попова было затруднено. Пробки утром составляли 7 баллов.