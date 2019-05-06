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Автоновости

Неработающие светофоры парализовали движение на Павловском тракте в Барнауле

В районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле собралась большая пробка из-за выключенных светофоров.

Огромные заторы образовались в Барнауле из-за выключенных светофоров.
Огромные заторы образовались в Барнауле из-за выключенных светофоров.
vk.com/barneos22

«Едет кто как может!», — пишут в соцсетях барнаульцы.

По данным сервиса «Яндекс.пробки», затор растянулся по ул. Попова в обе стороны (от Энтузиастов до Балтийской) и по Павловскому тракту до Малахова.

Огромные заторы образовались в Барнауле из-за выключенных светофоров.
Огромные заторы образовались в Барнауле из-за выключенных светофоров.
Скриншот с сайта yandex.ru/maps

Светофоры отключили планово в нескольких местах.

  • пересечение Павловского тракта с пр. Строителей, ул. Советской Армии;
  • пересечение Павловского тракта с ул. Фурманова;
  • Павловский тракт, в районе здания № 51;
  • пересечение Павловского тракта с ул. Попова;
  • Павловский тракт, в районе здания № 156 (гипермаркет «Лента»);
  • пересечение ул. Попова с ул. 280-летия Барнаула.

Светофоры включат в 16:00.

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