Неработающие светофоры парализовали движение на Павловском тракте в Барнауле

«Едет кто как может!», — пишут в соцсетях барнаульцы.
По данным сервиса «Яндекс.пробки», затор растянулся по ул. Попова в обе стороны (от Энтузиастов до Балтийской) и по Павловскому тракту до Малахова.
Огромные заторы образовались в Барнауле из-за выключенных светофоров.
Скриншот с сайта yandex.ru/maps
Светофоры отключили планово в нескольких местах.
- пересечение Павловского тракта с пр. Строителей, ул. Советской Армии;
- пересечение Павловского тракта с ул. Фурманова;
- Павловский тракт, в районе здания № 51;
- пересечение Павловского тракта с ул. Попова;
- Павловский тракт, в районе здания № 156 (гипермаркет «Лента»);
- пересечение ул. Попова с ул. 280-летия Барнаула.
Светофоры включат в 16:00.