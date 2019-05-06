Неработающие светофоры парализовали движение на Павловском тракте в Барнауле

В районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле собралась большая пробка из-за выключенных светофоров.

«Едет кто как может!», — пишут в соцсетях барнаульцы.

По данным сервиса «Яндекс.пробки», затор растянулся по ул. Попова в обе стороны (от Энтузиастов до Балтийской) и по Павловскому тракту до Малахова.

Огромные заторы образовались в Барнауле из-за выключенных светофоров. Скриншот с сайта yandex.ru/maps

Светофоры отключили планово в нескольких местах.

пересечение Павловского тракта с пр. Строителей , ул. Советской Армии;

ул. Советской Армии; пересечение Павловского тракта с ул. Фурманова;

Павловский тракт , в районе здания № 51;

в районе здания № 51; пересечение Павловского тракта с ул. Попова;

Павловский тракт , в районе здания № 156 ( гипермаркет «Лента»);

в районе здания № 156 гипермаркет «Лента»); пересечение ул. Попова с ул. 280-летия Барнаула.

Светофоры включат в 16:00.