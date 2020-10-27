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Барнаульцы пожаловались на «катастрофическую» нехватку парковок во дворах

Жители Барнаула пожаловались в соцсетях на острую нехватку парковочных мест во дворах. В частности, речь идет о ситуации в жилых кварталах на ул. Взлетной.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Участница сообщества Barnaul 22 Анастасия Никотина сообщила, что парковочных мест в ее районе катастрофически не хватает. И попросила обратить внимание властей на эту ситуацию, чтобы они рассмотрели вопрос с карманами для парковки от дома по ул. Взлётной, 105.

Вот почему-то проектировщик дороги по Солнечной поляне в районе пересечения со Взлётной подумал о людях и сделал парковочные места. А вот проектировщик дороги по Взлётной от 105 дома и далее решил, что парковочных мест хватает. И мало того, что карманы под парковку не сделали, а засадили всё газоном, так ещё и знак установили, что парковка запрещена, — пишет жительница Барнаула.

Напомним, с 1 января 2021 года вступает в силу новое постановление правительства РФ, которое ввело новые штрафы за нарушения домах противопожарного режима. Документ значительно расширил перечень штрафов, запретов и обязанностей для всех жильцов многоквартирных домов, в том числе за неправильную парковку.

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