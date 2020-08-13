Барнаульцы пожаловались на шумный полуночный «автошабаш»

13 августа жильцов домов на пр. Красноармейском в два часа ночи разбудила громкая музыка из проезжающих по магистрали автомобилей. Барнаульцы окрестили происходящее «шабашем» и в подтверждение опубликовали видео в группе « Инцидент Барнаул ».

По словам одной из очевидцев, ночью собралась пробка на две полосы из десятков машин в районе пересечения с ул. Никитина. Из салонов громко играла музыка.

«Куча машин на аварийках, и с сигналами, что за шабаш — непонятно», — жалуется девушка.

В комментариях предположили, что таким образом барнаульцы могли протестовать против масочного режима (как новосибирцы), снимали видео в Tik Tok, устраивали ритуал против коронавируса, или поддерживали Беларусь. Истинная причина «заезда» так и осталась неизвестной.