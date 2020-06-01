Участниц карантинной вечеринки в Новосибирске оштрафовали за «нарушение повышенной готовности»

В Новосибирске суд наказал нескольких участниц «незаконной вечеринки» на площади Ленина, сообщает « Сиб.фм ».

Напомним, ночью 24 мая новосибирцы устроили тусовку несмотря на режим изоляции — отплясывали под Верку Сердючку, Ленинград и другие зажигательные треки.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался дискотеками во время пандемии. После пошли «репрессии».



1 июня трех участниц скандальной вечеринки оштрафовали «за несоблюдение режима повышенной готовности». Об этом сообщают на сайте Центрального районного суда, заседания прошли сегодня.

В материалах уточняют, что фигурантами дела стали некие Марина, Мария и Вероника. Всех привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Одну девушку оштрафовали на 3 тыс. рублей, двух — на 5 тысяч.

После инцидента площадь Ленина оцепили полицейские, которые теперь на конкретной территории города следят за соблюдением режимов масочного и самоизоляции.

Ранее жители Новосибирска рассказали про крыс, которые стайками бегают в центре «изолированного» города.