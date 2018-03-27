Барнаульцы стоят в 9-балльных пробках. Теперь из-за гололеда

Утром 27 марта Барнаул встал в 9-балльных заторах, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Выпавший накануне снег частично растаял, а частично убран с улиц дорожниками. Однако ночной мороз превратил барнаульские дороги в каток. Из-за этого едущие на работу барнаульцы встали в пробках.
Сильнее всего затруднено движение в традиционных местах: на Павловском тракте, на проспектах Ленина, Комсомольском, Калинина и Строителей, на улицах Цеховой, Юрина, Матросова,Советской Армии и других.
Синоптики передают, что 27 марта в Барнауле будет пасмурно, преимущественно без осадков и сильных гололед.
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