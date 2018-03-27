Барнаулец снял на видео, как человек в форме полицейского закапывает снегом чужую машину

В Барнауле сняли на видео некоего гражданина в форме офицера полиции, бросающего лопатой снег на припаркованный легковой автомобиль. Очевидец, выложивший ролик в группе Barnaul22, предположил, что так человек в форме боролся с занявшим его парковочное место автовладельцем.

В Барнауле человек в форме полицейского засыпал снегом чужую машину. Фото: vk.com/barneos22. В Барнауле человек в форме полицейского засыпал снегом чужую машину. Фото: vk.com/barneos22. Это случилось во дворе дома № 35/2 по улице Сухэ-Батора. Автор ролика рассказал, что отправил заявление о произошедшем на сайт МВД. Напомним, что 26 марта в Барнауле выпало большое количество снега.