Барнаульцы удивились обилию снегоуборочных машин на улицах города. Губернатор объяснил, почему их так много

Жительница Барнаула в паблике Barnaul 22 поделилась видео, на котором семь снегоуборочных машин одновременно чистят улицу Малахова.

«Надеемся, вечером этих адских пробок не будет», — добавила она.

Комментаторы отметили, что такого рвения у городских служб к уборке снега они никогда еще не видели.

«Павловский тракт также чистили, никогда такого не видел», «Новосибирск взял бы пример с Барнаула, как надо убирать дороги города!», «Спасибо Мишустину за приезд, хоть какая-то польза от него есть», «Завтра все дворники города у администрации будут», — написали они.

Пользователи соцсетей также отметили, что к приезду первых лиц погода всегда преподносит сюрпризы в виде сильных осадков.

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко нашлось свое объяснение большому количеству снегоуборочной техники на дорогах.

«В этом году, как и в прошлом, зима затяжная и многоснежная, но мы встретили ее более подготовленными. Был выделен серьезный объем финансирования — около 1 миллиарда рублей — на покупку новых машин, в том числе для уборки снега. Всего закуплено около 120 единиц. Дополнительное оборудование приобрели муниципалитеты и краевые дорожно-строительные управления», — написал он на своей страничке в Instagram.

Также он отметил, что дорожные службы будут работать круглосуточно, до нормализации ситуации.

Между тем, барнаульские чиновники отрицают связь чистки дорог с грядущим визитом премьер-министра Михаила Мишустина. По их данным, начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, «чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии».