Барнаульские чиновники уверяют, что дороги начали делать не из-за Мишустина

«Помните мем „тебе всё равно никто не поверит“? Сегодняшняя история про то, как барнаульцы увидели на дорогах рабочих и начали связывать это с приездом Михаила Мишустина, из этой же серии», — сокрушаются в администрации.
По их данным, начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, «чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии».
«Автодорстрой» 27 и 28 февраля с применением холодного асфальта восстанавливал покрытие на участке ул. Попова и Павловского тракта. Причем такие работы ведутся уже на протяжении двух недель. Ремонт был ранее на шоссе Ленточный бор и на Новом мосту.
Барнаульцы подозревали, что дорожники нарушают технологии, но работать с холодным асфальтом можно и при минусовой температуре, добавили в мэрии.
«Ну и в качестве пруфов вот вам ссылка на новость от 4 марта 2020 года. А как вы помните, в марте прошлого года в Барнаул никто не приезжал, но ямочный ремонт проводился», — заключили представители власти.
Напомним, Михаил Мишустин должен прибыть в Алтайский край 2 марта. Правительственный самолет уже «засекли» в барнаульском аэропорту.