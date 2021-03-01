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Автоновости

Барнаульские чиновники уверяют, что дороги начали делать не из-за Мишустина

В администрации Барнаула официально заявили, что дорожные работы начали по плану и это никак не связано с грядущим визитом в столицу края премьер-министра Михаила Мишустина. Сообщение опубликовали в Telegram-канале мэрии.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
barnaul.org

«Помните мем „тебе всё равно никто не поверит“? Сегодняшняя история про то, как барнаульцы увидели на дорогах рабочих и начали связывать это с приездом Михаила Мишустина, из этой же серии», — сокрушаются в администрации.

По их данным, начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, «чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии».

«Автодорстрой» 27 и 28 февраля с применением холодного асфальта восстанавливал покрытие на участке ул. Попова и Павловского тракта. Причем такие работы ведутся уже на протяжении двух недель. Ремонт был ранее на шоссе Ленточный бор и на Новом мосту.

Ремонт дорог в Барнауле. Ямочный ремонт.
Ремонт дорог в Барнауле. Ямочный ремонт.
barnaul.org

Барнаульцы подозревали, что дорожники нарушают технологии, но работать с холодным асфальтом можно и при минусовой температуре, добавили в мэрии.

«Ну и в качестве пруфов вот вам ссылка на новость от 4 марта 2020 года. А как вы помните, в марте прошлого года в Барнаул никто не приезжал, но ямочный ремонт проводился», — заключили представители власти.

Напомним, Михаил Мишустин должен прибыть в Алтайский край 2 марта. Правительственный самолет уже «засекли» в барнаульском аэропорту.

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