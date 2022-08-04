4 августа
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Автоновости

Барнаульцы жалуются на «гениальный» дорожный знак на одной из улиц города

В Барнауле на перекрестке улиц Балтийская — Лазурная поставили знак, из-за которого горожанам приходится делать большую петлю, чтобы добраться до дома.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
altapress.ru

Жалобу барнаульца на знак опубликовал телеграм-канал «В курсе 22».

Как сообщает житель города, на перекрестке установили запрещенный знак поворота налево с улицы Балтийской.

«Этот гений, который таким способом решил снизить аварийность на перекрёстке, наверное, вообще не бывает тут и не в курсе, что налево есть дома и живут 1000 людей. Почему я теперь и все проживающие «слева», возвращающиеся домой с Малахова, должны проходить квест и искать, где сделать разворот (варианты: где-то на Шумакова или Попова, справа повернуть на Лазурную и покрутиться на парковке ТРЦ «Праздничный»)", — возмущен водитель.

Горожанин предлагает поставить на перекрестке светофор.

Ранее стало известно, что в Барнауле закроют движение транспорта по двум улицам.

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