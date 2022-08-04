Барнаульцы жалуются на «гениальный» дорожный знак на одной из улиц города

Жалобу барнаульца на знак опубликовал телеграм-канал «В курсе 22».

Как сообщает житель города, на перекрестке установили запрещенный знак поворота налево с улицы Балтийской.

«Этот гений, который таким способом решил снизить аварийность на перекрёстке, наверное, вообще не бывает тут и не в курсе, что налево есть дома и живут 1000 людей. Почему я теперь и все проживающие «слева», возвращающиеся домой с Малахова, должны проходить квест и искать, где сделать разворот (варианты: где-то на Шумакова или Попова, справа повернуть на Лазурную и покрутиться на парковке ТРЦ «Праздничный»)", — возмущен водитель.