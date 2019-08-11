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Барнаульцы ждут дорогу вместо смердящей лужи

Жители в районе ул. Солнечная поляна и Взлетная пожаловались на отсутствие дороги, вместо которой — лужа. Причем она еще и источает неприятный запах, пишут барнаульцы в группе Barnaul22.

Ул. Солнечная поляна - Взлетная.
Ул. Солнечная поляна - Взлетная.
Barnaul22

По словам местных жителей, дорогу им «обещали, а в итоге — тишина».

«Или обещанного три года ждут? Так от нашего тротуара ничего не останется. Мало того, еще от этой лужи запах ужасный», — пишет автор поста.

«Особенно радует пешеходный переход справа — в целину», — добавляет комментатор.

Отметим, что в границах этих улиц (вместо старого авторынка) «Селф» планирует построить новый крупный квартал.

Кроме того, специалисты продолжают строительство дороги для разгрузки микрорайона Солнечная Поляна. В этом году приступили ко второму этапу, работы проводят на участке от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов.

Строительство участка позволит перенаправить поток транспорта из микрорайона Солнечная Поляна, снизить транспортную загруженность улиц Попова, Энтузиастов, Юрина, А.Петрова.

Официальное открытие этой дороги запланировано на 2020 год.

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