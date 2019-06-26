Бывший барнаульский авторынок застроят высотками

На месте бывшего авторынка в Барнауле появится крупный квартал из высоток. Компания «Селф» собирается построить 16 многоквартирных домов, коммерческие постройки, детский сад, бульвары и другое, пишет Алтайский портал недвижимости.

Согласно плану будущей застройки, квартал площадью в 9 га, о котором идет речь, находится в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезда Северного Власихинского и Павловского тракта. Многоквартирники будут высотой от 10 до 18 этажей, в них смогут проживать почти 4,2 тыс. человек. Жилые объекты будут располагаться группами по несколько одинаковых зданий.

Что еще появится в новом квартале?

Кроме домов в квартале обещают построить множество социальных, коммунально-бытовых и коммерческих построек. Например, в проекте есть поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену, детский сад на 280 мест, школа на 550 учащихся со стадионом.

План будущего квартала на месте авторынка в Барнауле. ksar. barnaul-adm.ru

Также в плане застройщик заявил два четырехуровневого гаража по 300 машиномест каждый.

Торгово-офисные помещения традиционно будут во встроенно-пристроенных объектах жилых домов и на первых этажах высоток. Их совокупная площадь составит более 4 тыс. квадратов.

В квартале построят здание собственной котельной (мощностью 15 мВт) и трансформаторную подстанцию (1000 кВА).

В центральной части микрорайона не предусмотрено сквозных внутриквартальных дорог, а только тупиковые заезды в отдельные дворы. Вместо этого планируется два перпендикулярных широких бульвара для прогулок. В точке их пересечения образуется небольшая площадь. Кроме этого появится множество зеленых зон около жилых домов, уличных парковок и рядом со школой. Также запроектированы три крупные детские площадки.

Территория квартала 2011 с авторынком. 2gis.ru.

Как ранее писал altapress.ru, «Селф» претендует на новый статус — квартального застройщика. До сих пор компания специализировалась на строительстве домов на месте аварийного жилья и промзон, а также на выполнении крупных госзаказов. Например, «Селф» строит театр кукол «Сказка» и занимается реконструкцией краевого художественного музея.

Квартал 2011 источники altapress.ru называли одним из самых перспективных для проектного финансирования. В сотрудничестве заинтересованы ВТБ, Сбербанк и банк «Открытие».

Авторынок ранее принадлежал компании «Группа-Сервис» и почти полностью занимал квартал 2011, вытянутый вдоль Павловского тракта.