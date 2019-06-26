Бывший барнаульский авторынок застроят высотками

Согласно плану будущей застройки, квартал площадью в 9 га, о котором идет речь, находится в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезда Северного Власихинского и Павловского тракта. Многоквартирники будут высотой от 10 до 18 этажей, в них смогут проживать почти 4,2 тыс. человек. Жилые объекты будут располагаться группами по несколько одинаковых зданий.
Что еще появится в новом квартале?
Кроме домов в квартале обещают построить множество социальных, коммунально-бытовых и коммерческих построек. Например, в проекте есть поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену, детский сад на 280 мест, школа на 550 учащихся со стадионом.
Также в плане застройщик заявил два четырехуровневого гаража по 300 машиномест каждый.
Торгово-офисные помещения традиционно будут во встроенно-пристроенных объектах жилых домов и на первых этажах высоток. Их совокупная площадь составит более 4 тыс. квадратов.
В квартале построят здание собственной котельной (мощностью 15 мВт) и трансформаторную подстанцию (1000 кВА).
В центральной части микрорайона не предусмотрено сквозных внутриквартальных дорог, а только тупиковые заезды в отдельные дворы. Вместо этого планируется два перпендикулярных широких бульвара для прогулок. В точке их пересечения образуется небольшая площадь. Кроме этого появится множество зеленых зон около жилых домов, уличных парковок и рядом со школой. Также запроектированы три крупные детские площадки.
Как ранее писал altapress.ru, «Селф» претендует на новый статус — квартального застройщика. До сих пор компания специализировалась на строительстве домов на месте аварийного жилья и промзон, а также на выполнении крупных госзаказов. Например, «Селф» строит театр кукол «Сказка» и занимается реконструкцией краевого художественного музея.
Квартал 2011 источники altapress.ru называли одним из самых перспективных для проектного финансирования. В сотрудничестве заинтересованы ВТБ, Сбербанк и банк «Открытие».
Авторынок ранее принадлежал компании «Группа-Сервис» и почти полностью занимал квартал 2011, вытянутый вдоль Павловского тракта.