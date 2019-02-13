Алтайский театр кукол «Сказка» построили наполовину

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» построили уже наполовину. Сдача объекта запланирована на лето 2019 года, сообщает краевой Минстройтранс. Стоимость контракта составляет 297,5 миллиона рублей.

12 февраля министр строительства края Иван Гилев, министр культуры Елена Безрукова и директор театра кукол Надежда Васильева оценили ход работ. По проекту, двухэтажное здание театра сможет принять более 200 гостей. На первом этаже будут помещения для зрителей, буфет с обеденным залом, лифтовой холл, игровая комната. На втором этаже — музей театра и административные помещения.

Строительство театра кукол «Сказка». sgd22.ru

На первом и втором этажах здания уже возводят кирпичные перегородки, обустраивают ходовые мостики и галереи под установку навесного оборудования зрительного зала. Уже возвели авансцену, ложи управления звуком и металлоконструкции каркаса сцены.

Эскиз нового театра «Сказка». project-amt.ru

В ходе строительства объекта возникают определенные сложности. Например, стесненная территория не позволяет создать запас необходимых стройматериалов. Однако объект должны доделать вовремя: в ноябре 2019 года новое здание станет площадкой для Всероссийского фестиваля театров кукол, организатором которого является Алтайский край.