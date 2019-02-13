Алтайский театр кукол «Сказка» построили наполовину

12 февраля министр строительства края Иван Гилев, министр культуры Елена Безрукова и директор театра кукол Надежда Васильева оценили ход работ. По проекту, двухэтажное здание театра сможет принять более 200 гостей. На первом этаже будут помещения для зрителей, буфет с обеденным залом, лифтовой холл, игровая комната. На втором этаже — музей театра и административные помещения.
На первом и втором этажах здания уже возводят кирпичные перегородки, обустраивают ходовые мостики и галереи под установку навесного оборудования зрительного зала. Уже возвели авансцену, ложи управления звуком и металлоконструкции каркаса сцены.
В ходе строительства объекта возникают определенные сложности. Например, стесненная территория не позволяет создать запас необходимых стройматериалов. Однако объект должны доделать вовремя: в ноябре 2019 года новое здание станет площадкой для Всероссийского фестиваля театров кукол, организатором которого является Алтайский край.