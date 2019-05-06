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Экономика

«Селф» взял кредит на достройку художественного музея Алтайского края

На завершение строительства художественного музея Алтайского края компании «Селф» выдали 305 млн рублей кредитных средств, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Анна Зайкова.

На эти деньги «Селф» планирует установить индивидуальные тепловые пункты, системы водоснабжения, пожаротушения и прочие инженерные системы.

Гендиректор компании Нодар Шония уверен, что сотрудничество с банком позволит «успешно реализовать проект», приводит его слова пресс-служба.

Кредитную линию открыли сроком на два года.

В декабре 2018 года «Селф» возобновил строительство. Сдать художественный музей планируют в феврале 2021 года, после чего благоустроят территорию, озеленят и проведут пуско-наладочные работы.

Общая площадь здания увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, всего на строительные работы и закупку оборудования уйдет 1,3 млрд рублей.

Когда и почему заморозили строительство музея

В январе 2012 года власти края заявили, что государственный художественный музей необходимо реставрировать. Экспертиза установила: здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. Его снесли, а на его месте начали строить новое, внешне похожее на старое.

За строительство взялась компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году администрация края расторгла контракт со «СтройГАЗом», который вошел в процедуру банкротства.

Осенью 2018 года компания «Селф» завоевала право достраивать объект. Тогда застройщик получил деньги на реконструкцию музея по госконтракту.

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