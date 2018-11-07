«Селф» доказал свое право достраивать краевой художественный музей в Барнауле

В УФАС поступило две жалобы с доказательствами соответствия заявки «Селфа» требованиям закупки и необоснованности претензий, по которым компании отказали в заключении контракта. 2 ноября комиссия подтвердила, что заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям № 44 ФЗ и конкурсной документации. «Сейчас мы находимся в стадии подписания контракта», — пояснил Александр Храмцов.
Таким образом, лот достался компании Нодара Шонии, которая единственная пожелала принять участие в закупке. Достраивать художественный музей «Селф» будет за 611,7 млн рублей. Завершить работы должны в декабре 2020 года. Застройщик будет исправлять «строительные» ошибки своего предшественника «СтройГАЗа», восстанавливать здание после разрушений от неправильной консервации, завершать проект, начатый 6 лет назад.
Ранее в интервью altapress.ru Нодар Шония говорил, что участвовать в госконтрактах становится все сложнее. Можно на них выйти, даже выиграть, но, когда начинаешь заключать договор, возникают проблемы. От претендента требуют банковское сопровождение и гарантии. А это сегодня очень проблематично. Банк изучает состояние компании до мелочей, как при классическом кредитовании. Мы проходим все процедуры, необходимые в этом случае", — рассказал Шония.
Также застройщик рассказал, почему нацелен на дальнейшую работу по госконтрактам.
Нодар Шония,
генеральный директор компании «Селф»:
После экономического кризиса 2008 года мы глубоко изучили ситуацию в отрасли. Учитывая, что кризисные явления повторяются с периодичностью от трех до пяти лет и каждый раз это ведет к снижению прибыли, приняли решение о новых принципах работы на рынке: иметь в работе 50% собственных инвестпроектов и еще 50% госконтрактов. Последнее дает оборотные средства для работ компании.