Нодар Шония будет бороться за право достроить художественный музей в Барнауле

Информация о том, что комиссия отклонила заявку «Селф» на достройку Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК) появилась 4 сентября на сайте госзакупок, пишет «Политсибру». Эксперты посчитали, что у единственного заявителя на контракт в 611 млн рублей нет специального экскаватора и автобетоносмесителя. Эксперты заявили изданию, что это формальный отказ: застройщик мог взять эту технику в аренду.
Нодар Шония,
руководитель компании «Селф»:
Думаю, что поданные нами документы прочитаны неверно. Мы будем оспаривать решение комиссии в установленном законом порядке. «Селф» способен справиться с данным контрактом и достроить художественный музей.
Что теперь будет с музеем
Перспективы «разморозить» шестилетний долгострой отодвинулись на неопределенный срок: «Селф» уже становился победителем аукциона, потому что только он из желающих соответствовал требованиям закупки с ограниченным участием. В частности, обладает лицензией на реставрацию музеев, а нынешний долгострой в центре города по документам именно реставрируют. Изначально предполагалось, что старое здание художественного музея на пл. Октября лишь подлатают, но в ходе работ оказалось, что это невозможно.
Руководители ведущих компаний говорят altapress.ru, что у них нет соответствующей лицензии, а те, кто владеет ею — это слишком мелкие организации. Кроме того, коробка музея построена с нарушениями: использована низкая марка бетона и так далее. Факт подтвердил Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования Минстройтранса.
Один из застройщиков пояснил altapress.ru, что по хорошему здание нужно сносить, потому что усилять его нет смысла. Кроме того, эксперты смогли обследовать лишь стены, а понять возможные проблемы фундамента практически невозможно, говорят строители. Также они заявляют, что цена контракта слишком высокая.
На правах анонимности один из них прокомментировал: «За эти 611 млн рублей можно снести построенную коробку и возвести такую же с соблюдением технологии. Не факт, что до такого крупного заказа „чужих“ не допустят».
Исход конфликта по достройке музея покажет место компании «Селф» на строительном рынке Алтайского края. На данный момент в ее руках ряд крупных госзаказов: театр кукол «Сказка», две школы, тубдиспансер.
История музея
Строить художественный музей в 2012 году начинала компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла с ней контракт. В результате строительство остановилось. В 2017 году состоялся новый аукцион. Победителем стала компания «Селф».
Из-за того, что здание было построено с нарушением технологии, а также его не консервировали на период простоя, конструкции начали разрушаться. Чтобы устранить ошибки, достроить здание, провести отделочные работы и оборудовать его необходимой техникой для хранения экспонатов, нужно 1,2 млрд рублей.