Нодар Шония будет бороться за право достроить художественный музей в Барнауле

Компания «Селф» намерена оспорить решение комиссии, которая лишила ее контракта на краевой художественный музей. Руководитель строительной компании Нодар Шония заявил altapress.ru, что произошла ошибка. Исход конфликта покажет место застройщика на строительном рынке Алтайского края.

Информация о том, что комиссия отклонила заявку «Селф» на достройку Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК) появилась 4 сентября на сайте госзакупок, пишет «Политсибру». Эксперты посчитали, что у единственного заявителя на контракт в 611 млн рублей нет специального экскаватора и автобетоносмесителя. Эксперты заявили изданию, что это формальный отказ: застройщик мог взять эту технику в аренду.

Нодар Шония,

руководитель компании «Селф»:

Думаю, что поданные нами документы прочитаны неверно. Мы будем оспаривать решение комиссии в установленном законом порядке. «Селф» способен справиться с данным контрактом и достроить художественный музей.

Что теперь будет с музеем

Перспективы «разморозить» шестилетний долгострой отодвинулись на неопределенный срок: «Селф» уже становился победителем аукциона, потому что только он из желающих соответствовал требованиям закупки с ограниченным участием. В частности, обладает лицензией на реставрацию музеев, а нынешний долгострой в центре города по документам именно реставрируют. Изначально предполагалось, что старое здание художественного музея на пл. Октября лишь подлатают, но в ходе работ оказалось, что это невозможно.

Руководители ведущих компаний говорят altapress.ru, что у них нет соответствующей лицензии, а те, кто владеет ею — это слишком мелкие организации. Кроме того, коробка музея построена с нарушениями: использована низкая марка бетона и так далее. Факт подтвердил Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования Минстройтранса.

Один из застройщиков пояснил altapress.ru, что по хорошему здание нужно сносить, потому что усилять его нет смысла. Кроме того, эксперты смогли обследовать лишь стены, а понять возможные проблемы фундамента практически невозможно, говорят строители. Также они заявляют, что цена контракта слишком высокая.

На правах анонимности один из них прокомментировал: «За эти 611 млн рублей можно снести построенную коробку и возвести такую же с соблюдением технологии. Не факт, что до такого крупного заказа „чужих“ не допустят».

Исход конфликта по достройке музея покажет место компании «Селф» на строительном рынке Алтайского края. На данный момент в ее руках ряд крупных госзаказов: театр кукол «Сказка», две школы, тубдиспансер.

История музея

Строить художественный музей в 2012 году начинала компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла с ней контракт. В результате строительство остановилось. В 2017 году состоялся новый аукцион. Победителем стала компания «Селф».

Из-за того, что здание было построено с нарушением технологии, а также его не консервировали на период простоя, конструкции начали разрушаться. Чтобы устранить ошибки, достроить здание, провести отделочные работы и оборудовать его необходимой техникой для хранения экспонатов, нужно 1,2 млрд рублей.