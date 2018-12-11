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Культура
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Губернатор рассказал, когда в Барнауле все же достроят художественный музей

В 20-х числах декабря строительная компания «Селф» начнет достраивать здание художественного музея в Барнауле. Сдать его планируют к началу 2021 года, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Анна Зайкова.

По его словам, на строительные работы и закупку оборудования потребуется 1,3 млрд рублей (ранее в минстройтрансе называли сумму 1,2 млрд рублей). Ожидается, что 300 млн рублей на оборудование регион сможет получить из федерального бюджета. Еще миллиард вложит из краевой казны.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Будем находить возможности для завершения реконструкции. Бюджетное решение не только губернаторское или правительственное — вместе с депутатами АКЗСмы будем решать, какими темпами выделять деньги на завершение работ.

Когда и почему заморозили строительство музея

В январе 2012 года власти края заявили, что государственный художественный музей необходимо реставрировать. Экспертиза установила: здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. Его снесли, а на его месте начали строить новое, внешне похожее на старое.

Общая площадь здания увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м. Из них площадь под экспозиции — более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища — более 1,2 тыс. кв. м.

За строительство взялась компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла контракт со «СтройГАЗом», который вошел в процедуру банкротства.

Осенью 2018 года компания «Селф» при помощи обращений в УФАС завоевала право достраивать объект.

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