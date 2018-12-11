Губернатор рассказал, когда в Барнауле все же достроят художественный музей

По его словам, на строительные работы и закупку оборудования потребуется 1,3 млрд рублей (ранее в минстройтрансе называли сумму 1,2 млрд рублей). Ожидается, что 300 млн рублей на оборудование регион сможет получить из федерального бюджета. Еще миллиард вложит из краевой казны.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Будем находить возможности для завершения реконструкции. Бюджетное решение не только губернаторское или правительственное — вместе с депутатами АКЗСмы будем решать, какими темпами выделять деньги на завершение работ.
Когда и почему заморозили строительство музея
В январе 2012 года власти края заявили, что государственный художественный музей необходимо реставрировать. Экспертиза установила: здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. Его снесли, а на его месте начали строить новое, внешне похожее на старое.
Общая площадь здания увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м. Из них площадь под экспозиции — более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища — более 1,2 тыс. кв. м.
За строительство взялась компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла контракт со «СтройГАЗом», который вошел в процедуру банкротства.
Осенью 2018 года компания «Селф» при помощи обращений в УФАС завоевала право достраивать объект.