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Культура
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В Барнауле наконец возобновили строительство Государственного художественного музея

В Барнауле продолжается строительство Государственного художественного музея. Подрядная организация «Селф» приступила к работам в декабре 2018 года, пишет Минстрой региона.

ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство.
Анна Зайкова.

Сейчас на объекте демонтируют часть перегородок и полов, а также проводят усиление конструкций.

По контракту предусмотрено выполнение общестроительных работ, установка индивидуальных тепловых пунктов, устройство систем отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электрооборудования и электроосвещения, устройство кондиционирования, оповещений при пожаре, радиофикации, видеонаблюдения и пожаротушения, а также наружных инженерных сетей.

Общая стоимость работ I этапа составляет 611 млн рублей, средства планируют направить из краевого бюджета. Работы должны завершить в феврале 2021 года, после чего благоустроят территорию, озеленят и проведут пуско-наладочные работы.

Когда и почему заморозили строительство музея

В январе 2012 года власти края заявили, что государственный художественный музей необходимо реставрировать. Экспертиза установила: здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. Его снесли, а на его месте начали строить новое, внешне похожее на старое.

Общая площадь здания увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м. Из них площадь под экспозиции — более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища — более 1,2 тыс. кв. м.

За строительство взялась компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла контракт со «СтройГАЗом», который вошел в процедуру банкротства.

Осенью 2018 года компания «Селф» при помощи обращений в УФАС завоевала право достраивать объект.

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