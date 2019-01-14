Барнаульцу сломали машину в автосервисе и отказались компенсировать ущерб

Как следует из материалов Ленинского районного суда, у Сергея Лебедева — Mazda Atenza 2002 года выпуска. В июле 2016 года в автомобиле стала плохо работать АКПП, и Лебедев обратился в автосервис «Сакура Моторс». Там ему предложили заменить коробку на контрактную (б/у, привезенную из Японии).
Коробку заменили, но поставили агрегат от другой модели — Premacy. При этом внутренности от АКПП для Mazda Premacy установили в корпус старой коробки от Atenza.
После ремонта автомобиль стад дергаться при движении, «пинаться». Двигаться на нем невозможно, машина находится в аварийном состоянии.
Седан осмотрел эксперт. Он увидел, что во время ремонта машину повредили: на переднем подрамнике отсутствует фрагмент левого усилителя. Также нет фрагмента на левой траверсе. Передний подрамник требует замены. По оценке эксперта, ущерб Сергею Лебедеву составил 103,5 тыс. рублей.
В сентябре 2017 года автомобилист обратился в СТО с претензией. Там ее проигнорировали. Он пошел в суд и потребовал от фирмы возместить убытки, заплатить еще 103,5 тыс. рублей за отказ удовлетворить его требования добровольно плюс штраф 50% от присужденной суммы и еще 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Однако дело пришлось прекратить из-за того, что компанию «Сакура-Моторс» ликвидировали в августе 2018 года. 26 декабря суд дело прекратил.
«Сакура Моторс» работала по адресу Северный Власихинский проезд, 49. По данным портала «За честный бизнес», фирму в 2005 году открыл Владимир Сухоруких. Сейчас он руководит автокомплексом «Сакура 22», работающим по тому же адресу.