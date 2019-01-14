Барнаульцу сломали машину в автосервисе и отказались компенсировать ущерб

В компании «Сакура Моторс» барнаульцу Сергею Лебедеву сломали автомобиль при замене автоматической коробки переключения передач (АКПП). Ущерб превысил 100 тыс. рублей. Автовладелец пытался взыскать эти деньги через суд, но ничего не получилось — компанию ликвидировали, но автосервис продолжает работать на прежнем месте.

Как следует из материалов Ленинского районного суда, у Сергея Лебедева — Mazda Atenza 2002 года выпуска. В июле 2016 года в автомобиле стала плохо работать АКПП, и Лебедев обратился в автосервис «Сакура Моторс». Там ему предложили заменить коробку на контрактную (б/у, привезенную из Японии).

Коробку заменили, но поставили агрегат от другой модели — Premacy. При этом внутренности от АКПП для Mazda Premacy установили в корпус старой коробки от Atenza.

После ремонта автомобиль стад дергаться при движении, «пинаться». Двигаться на нем невозможно, машина находится в аварийном состоянии.

Седан осмотрел эксперт. Он увидел, что во время ремонта машину повредили: на переднем подрамнике отсутствует фрагмент левого усилителя. Также нет фрагмента на левой траверсе. Передний подрамник требует замены. По оценке эксперта, ущерб Сергею Лебедеву составил 103,5 тыс. рублей.

В сентябре 2017 года автомобилист обратился в СТО с претензией. Там ее проигнорировали. Он пошел в суд и потребовал от фирмы возместить убытки, заплатить еще 103,5 тыс. рублей за отказ удовлетворить его требования добровольно плюс штраф 50% от присужденной суммы и еще 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако дело пришлось прекратить из-за того, что компанию «Сакура-Моторс» ликвидировали в августе 2018 года. 26 декабря суд дело прекратил.

«Сакура Моторс» работала по адресу Северный Власихинский проезд, 49. По данным портала «За честный бизнес», фирму в 2005 году открыл Владимир Сухоруких. Сейчас он руководит автокомплексом «Сакура 22», работающим по тому же адресу.