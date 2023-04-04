4 апреля
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Автоновости

Белоснежный спортсмен. Genesis GV70 продают за 7 млн рублей в Барнауле

Спортивный Genesis GV70 2022 года выпуска продают за 7 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Genesis GV70 продают за 7 млн рублей в Барнауле
Genesis GV70 продают за 7 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

В дизайне Genesis GV70 сделали акцент на динамичность. Внешний вид автомобиля выполнен в спортивном стиле. У него ниспадающая линия крыша, необычный профиль с выраженной носовой частью и заваленными задними стойками.

В отделке салона сочетают кожу и замшу, крышу сделали панорамной. На приборной панели установлили щиток приборов 12,3 дюйма и проекционный дисплей.

Дополнительно автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем и аудиокомплексом Lexicon с 18 динамиками. Для безопасности здесь установлены автопарковщик, контроль за движением по полосе и автоматическое экстренное торможение.

У Genesis бензиновый двигатель на 2,5 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 6,7 секунд, его максимальная скорость — 235 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 15,1 л в городе, 7,5 л на трассе и 10,3 л в смешанном цикле.

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