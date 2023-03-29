Что за новейший автомобиль с космической панелью продают за 4,8 млн рублей в Барнауле

Changan UNI-K 2023 года выпуска продают за 4,8 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Changan UNI-K 2023 года выпуска за 4,8 млн рублей

Эксперты оценивают внешний вид Changan UNI-K как оригинальный и самодостаточный. Они отмечают массивный профиль и длинные узкие фары. Ощущение устойчивости дают высокие вертикали переда и задней части.

Салон обтянут кожей металлического цвета. Сиденья водителя и пассажира имеют анатомически улучшенную форму, электрическую регулировку и подогрев.

Приборная панель напоминает космический бортовой компьютер. У него высокотехнологичные информационные табло с «парящим» центральным тоннелем. Также есть медиасистема с голосовым управлением и подключением к телефону.

Дополнительно водителю доступно внутренняя подсветка, доступ и запуск без ключа.

У Changan UNI-K бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 226 лошадиных сил.