31 марта
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Автоновости

Один из популярных автомобилей Америки продают за 1,6 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Camaro 2011 года выпуска ярко-красного цвета продают за 1,6 млн рублей в Барнауле. В свое время он был очень популярен у американской молодежи. Объявление размещено на Drom.ru.

Chevrolet Camaro 2011 года выпуска за 1,6 млн рублей
Chevrolet Camaro 2011 года выпуска за 1,6 млн рублей
Drom.ru

В 2010-х годах XXI века Chevrolet Camaro стал победителем в номинации «Автомобильный дизайн года» в конкурсе World Car of the Year. И действительно, на такой автомобиль трудно не обратить внимания.

У Chevrolet Camaro ярко-красный кузов, который посередине пересекают две белоснежные полосы. У него узкие соединенные фары, увеличенные зеркала заднего вида с встроенными сигналами поворота и отсутствие катафотов в заднем бампере.

«Этот автомобиль с настоящей голливудской внешностью привлекает ценителей культовых спортивных машин», — отмечают эксперты Drom.ru.

Такой дизайн создали в соответствии с желаниями американской молодежи. Родившееся в послевоенные годы дети в 1960-х годах выросли и хотели поскорее сесть за железного коня. Им требовалось что-то быстрое и современное. Так и появился Chevrolet Camaro.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 323 лошадиных сил. Его пробег — 115 тыс. км.

Chevrolet Camaro разгоняется до «сотки» за 6,3 секунд, его максимальная скорость — 253 км/ч.

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