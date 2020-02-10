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Автоновости

Бензин в Алтайском крае признали недоступным для населения

РИА Рейтинг составил список регионов по доступности топлива. Алтайский край из 85 позиций оказался на 74 месте.

Бензин.
Бензин.
СС0

На чистую среднюю зарплату в Алтайском крае автовладелец может позволить купить 582 литра АИ-92 в месяц. Стоимость этого вида топлива в крае составляет 41,02 рубля за литр. За год он подорожал на 0,5%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (2091 литр в месяц), второе место заняла Москва (1886), третье — Ненецкий автономный округ (1640).

Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа. Это объясняется не только высокими ценами на бензин, но и низкими зарплатами.

Республика Алтай на 49 строчке (688 литров в месяц).

В среднем по России значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литров на одну зарплату.

Ранее стал известен список всех АЗС, где продавался плохой бензин.

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