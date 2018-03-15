Берегись автомобиля. Карта самых опасных участков на дорогах Барнаула

В Барнауле 37 очагов аварийности. Столько зафиксировали власти и ГИБДД по итогам 2017 года. На каждом из таких участков пострадало не менее трех человек, на некоторых погибли. Рассказываем, где находятся эти очаги и как их будут "тушить".
Очаг аварийности — участок до 200 метров, где в течение года произошло три однотипных ДТП с пострадавшими (или 5 таких аварий, но разного вида).
Перечень таких участков опубликован в "Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры барнаульской агломерации" (агломерацией считают столицу краю + все дороги в радиусе 50 км).
Как следует из свежей редакции этого документа, по итогам 2017 года в агломерации зафиксировали 42 очага аварийности. Из них 2 на трассах, 3 — в Новоалтайске. Остальные 37 — в Барнауле.
На карте указаны все эти очаги. При нажатии на каждый из них можно увидеть число погибших и пострадавших за 2017 год и меры, которые планируют предпринять власти для того, чтобы сделать эти участки безопасными. Среди них — установка ограждений для пешеходов, "лежачих полицейских", светофоров, введение ограничений скорости и т. д.
Отметим, что число аварийных очагов снижается. В 2016 году их было 60. В текущем же году перед местными властями стоит сложная задача — снизить этот показатель до 30. Тогда Барнаул попадет во второй этап программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД) и получит федеральное финансирование до 2025 года на ремонт дорог, а также их реконструкцию и строительство.
Напомним, в 2017 году в ДТП на дорогах Барнаула погибло 42 человека. При этом в 2016 году, до масштабного ремонта по БКД, этот показатель составлял 33. Прирост — 27%. По мнению активистов "Шпиля", это свидетельствует о том, что ремонт дорог делает их опасными. У ГИБДД на этот счет другое мнение.
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