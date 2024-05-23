В Красноярске продают Maserati 2000 года выпуска. Объявление разместили на "Авито".

Битый, но живой Maserati продают в Сибири за 775 тыс. рублей.

Модель Maserati 3200 GT – это четырехместный автомобиль типа купе, который выпускался итальянской автомобильной компании Maserati с 1998 по 2001 год.

Машина была спроектирована итальянским ателье Italdesign, основатель которого Джорджетто Джуджаро (Giorgetto Giugiaro) до этого разработал дизайн моделей Ghibli, Bora и Merak. Стильный итальянский дизайн позволяет весьма комфортно расположиться четырем пассажирам.

Салон Maserati 3200 GT имеет кожаную отделку, а также включает большой перечень оборудования, в том числе полностью электрические передние сидения, которые продвигаются автоматически, когда спинка сидения опущена, предоставляя свободный проход к задней части салона.

Для создания комфортных условий в функциональный набор Maserati 3200 GT входит полностью электронная система контроля климата, которая включает даже датчик солнечного света.

Дорогая звуковая система фирмы Becker отлично подходила для столь шикарного салона. Звуковая система включает два фронтальных динамика, четыре динамика среднего диапазона, а также два сабвуферат и CD-чейнджер на 6 дисков. Главным рынком для Maserati 3200 GT являлась Европа.

Продавец утверждает, что данная модель полностью на ходу. Однако отсутствует передний бампер.

Ранее сообщалось, что в Сибири продают 64-летний правительственный Jaguar за 11,5 млн рублей.

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