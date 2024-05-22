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Автоновости

В Сибири продают 64-летний правительственный Jaguar за 11,5 млн рублей

В Иркутске выставили на продажу белый Jaguar Mark IX 1960 года выпуска. За раритетный британский седан, некогда востребованный у государственных деятелей, продавец просит 11.5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

В Сибири продают 64-летний правительственный Jaguar за 11,5 млн рублей.
В Сибири продают 64-летний правительственный Jaguar за 11,5 млн рублей.
"Авито"

Jaguar Mark IX выпускали с 1958 по 1961 годы. Модель стала первым серйиным автомобилем Jaguar, который получил дисковые тормоза на всех колесах и усилитель руля в стандартной комплектации. За все время производства с конвейеров сошло более 10 тыс. премиальных седанов.

За свой представительский дизайн и техническое оснащение Mark IX стал востребованным автомобилем у британского правительства. Модель служила в кортежах, а одним экземпляром даже владела королева Великобритании Елизавета II. Пользовались популярностью такие «Ягуары» и в африканских странах. Например, правительство Нигерии закупило около 40 британских седанов, окрашенных в цвета государственного флага. Кроме того, Mark IX составляли основу кортежа Шарля де Голля во время визита в Канаду.

Выставленный на продажу экземпляр находится в отличном состоянии. Автомобиль окрашен в белый цвет. Салон выполнен из коричневой кожи. Также внутри есть отделка из дерева.

Под капотом Mark IX находится родной 3,8-литровый V6, отдача которого составляет 220 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает трехступенчатая автоматическая трансмиссия.

Ранее сообщалось, что шикарный автомобиль продают в Сибири за 42 млн рублей.

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