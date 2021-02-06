Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 февраля -2°C
Автоновости

Бийчане устали ждать и вышли самостоятельно чистить дороги от снега. Ситуацией заинтересовалась прокуратура

Бийск тонет в снегу. Из города присылаю кадры, как сложно спецтехнике — в частности, «скорой помощи» и пожарным — преодолеть снежные заносы. Некоторые не дождались грейдеров и самостоятельно вышли на улицы с лопатами.

Зима. Много снега. Уборка снега.
Зима. Много снега. Уборка снега.
Михаил Хаустов

Видео ночной уборки снега опубликовал паблик Barnaul 22.

«Берите пример, не сидите дома! Не Студеникин (глава наукограда — Прим. ред.) вам город чистит, а эти бравые храбрецы», — прокомментировал ситуацию житель Бийска.

Еще бийчане показали, как сложно спецтехнике пробираться по занесенным улицам города.

Также 5 февраля водители автобусов отказались выходить на маршрут в знак протеста против плохо очищенных дорог.

Сообщениями о неудовлетворительной очистке улиц в ряде СМИ заинтересовались в прокуратуре. Ведомство инициировало проверку работы органов местного самоуправления и подрядных организаций.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость