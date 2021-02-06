Бийчане устали ждать и вышли самостоятельно чистить дороги от снега. Ситуацией заинтересовалась прокуратура

Бийск тонет в снегу. Из города присылаю кадры, как сложно спецтехнике — в частности, «скорой помощи» и пожарным — преодолеть снежные заносы. Некоторые не дождались грейдеров и самостоятельно вышли на улицы с лопатами.

Видео ночной уборки снега опубликовал паблик Barnaul 22.

«Берите пример, не сидите дома! Не Студеникин (глава наукограда — Прим. ред.) вам город чистит, а эти бравые храбрецы», — прокомментировал ситуацию житель Бийска.

Еще бийчане показали, как сложно спецтехнике пробираться по занесенным улицам города.

Также 5 февраля водители автобусов отказались выходить на маршрут в знак протеста против плохо очищенных дорог.

Сообщениями о неудовлетворительной очистке улиц в ряде СМИ заинтересовались в прокуратуре. Ведомство инициировало проверку работы органов местного самоуправления и подрядных организаций.