Общественники потребовали ликвидировать в Бийске снежный коллапс

Жители Бийска завалили соцсети жалобами на ответственных за уборку снега с улиц. Дети вынуждены ходить в школу по проезжей части, а водители не видят пешеходов из-за сугробов. В ОНФ уже обратились к администрации города с требованием не только убрать снег, но и разобраться в причинах такого содержания улиц.

«Администрация города! Коммунальные службы! Прошу вас, уберите сугробы в начале и конце пешеходных переходов. В глаза потом не сможете смотреть родителям ребенка, которого по вашей вине собьют! Да и не отмоетесь ни духовно, ни материально», — просили автомобилисты в группе «Инцидент Бийск».

Также в соцсетях сообщили, что школьники идут по дорогам, так как обочины завалены снегом.

Бийск в снегу. пресс-служба ОНФ

Активисты ОНФ подтвердили, что неубранный снег на улицах есть. В снегу парковочные карманы, в том числе места для инвалидов, тротуары, подходы к пешеходным переходам, на некоторых дорогах образовалась глубокая колея.

«В обращении к главе города Александру Студеникину общественники напомнили о требованиях ГОСТ Р 50597−93 и призвали привлечь подрядную организацию к выполнению своих обязанностей по содержанию улично-дорожной сети Бийска в зимний период», — сообщили в пресс-службе «народного фронта».

С просьбой усилить контроль за уборкой снега в Барнауле общественники также обратились в мэрию.

Ранее сообщалось, что барнаульская пенсионерка для проезда «скорой» вынуждена всю зиму чистить 300-метровую улицу.