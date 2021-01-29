Общественники потребовали ликвидировать в Бийске снежный коллапс

«Администрация города! Коммунальные службы! Прошу вас, уберите сугробы в начале и конце пешеходных переходов. В глаза потом не сможете смотреть родителям ребенка, которого по вашей вине собьют! Да и не отмоетесь ни духовно, ни материально», — просили автомобилисты в группе «Инцидент Бийск».
Также в соцсетях сообщили, что школьники идут по дорогам, так как обочины завалены снегом.
Активисты ОНФ подтвердили, что неубранный снег на улицах есть. В снегу парковочные карманы, в том числе места для инвалидов, тротуары, подходы к пешеходным переходам, на некоторых дорогах образовалась глубокая колея.
«В обращении к главе города Александру Студеникину общественники напомнили о требованиях ГОСТ Р 50597−93 и призвали привлечь подрядную организацию к выполнению своих обязанностей по содержанию улично-дорожной сети Бийска в зимний период», — сообщили в пресс-службе «народного фронта».
С просьбой усилить контроль за уборкой снега в Барнауле общественники также обратились в мэрию.
Ранее сообщалось, что барнаульская пенсионерка для проезда «скорой» вынуждена всю зиму чистить 300-метровую улицу.