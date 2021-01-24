Барнаульская пенсионерка для проезда «скорой» вынуждена всю зиму чистить 300-метровую улицу

Жительница Барнаула Татьяна Минкина вместе с 75-летней мамой живет в поселке Лесном, где вынуждена чистить одну из улиц, сообщает ГТРК «Алтай» .

Дом расположен в новой части микрорайона. Дорожники убирают снег на соседней улице Радужной, по которой ходит общественный транспорт.

Однако чтобы добраться до этой дороги, женщине приходится лопатой раскидывать снег на улице Полевой, которую «за зиму никто ни разу не чистил».

«Скорая не проедет, если нужно будет. А такая необходимость для моей матери, которой 75 лет, появляется довольно часто. И вот я бьюсь и не могу ни у кого добиться, чтобы все-таки кто-то хотя бы два раза в месяц, после снегопадов, дорогу почистил», — рассказала Татьяна.

300-метровый участок пенсионерка чистит вручную всю зиму: «Бывает, по два-три дня я гребу эту дорогу, а сейчас снег стал очень плотный».

Женщина неоднократно обращалась к властям, но, как она подчеркнула, пока ей ничем не помогли.

В администрации Барнаула сообщили, что из-за дефицита бюджета улицу Полевую не могут включить в муниципальное задание.

Татьяна Минкина сейчас пишет письмо в Общероссийский народный фронт и надеется, что помогут волонтеры.

Напомним, ранее в поселке Лесном насмерть сбили пешехода на скользкой дороге, где в этот же день в кювет «улетел» автобус.