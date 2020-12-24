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Происшествия

Пешехода насмерть сбили в Барнауле на скользкой дороге, где немногим ранее «улетел» автобус

В барнаульском поселке Лесной насмерть сбили пешехода, рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

Поселок Лесной.
Поселок Лесной.
Instagram eco_komplex22

ДТП произошло 24 декабря примерно в 17:20 — на пересечении улицы Радужной и 10-го переулка.

«41-летний водитель, управляя автомобилем Hino Ranger, допустил наезд на 66-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вблизи пешеходного перехода», — разъяснили в барнаульской автоинспекции

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Примечательно, что незадолго до смертельного ДТП в Лесном произошел еще один инцидент — с дороги слетел автобус маршрута № 20. О пострадавших не сообщается.

«Это могло произойти из-за плохо очищенной и не посыпанной песком дороги», — рассказал очевидец происшествия с автобусом.

Стоит отметить, что 24 декабря в Алтайском крае произошло большое количество аварий на дорогах. Например, пенсионер устроил смертельное ДТП на трассе «Бийск — Белокуриха».

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