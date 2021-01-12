Школьники откопали дом ветерана в пригороде Барнаула

Как сообщили в мэрии, на помощь к ветерану пришли ученики школы № 98, расположенной в селе Власиха.
Ребята решили раскидать снег возле дома ветерана ВОВ, жительницы блокадного Ленинграда Ольги Глушковой.
«Ребята, вооружившись лопатами, убрали скопившийся во дворе снег, расчистили дорожки от проезжей части к дому», — рассказали в мэрии.
На этой неделе, в период обильных снегопадов, школьники планируют посетить еще трех ветеранов войны и труда, проживающих в пригороде.
Власти также отметили, что власихинские подростки часто помогают старшему поколению.
Ранее сообщали, что для алтайских волонтеров придумают мерч, чтобы выделять из толпы.