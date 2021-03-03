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Автоновости

Бийские власти разберутся с «транспортной мясорубкой» у лицея

В Бийске отрегулируют движение транспорта на опасном участке около лицея, сообщил ЦУР Алтайского края. В мэрию наукограда пришло предложение от ГИБДД об установке нужных у школы дорожных знаков.

"Пробки" у Бийского лицея.
"Пробки" у Бийского лицея.
Скриншот видео "Инцидент Бийск"

Из-за многочисленных жалоб бийчан Центр управления регионом обратился в Госавтоинспекцию с просьбой принять меры.

Сотрудники ГИБДД с представителем управления ЖКХ города обследовали территорию около лицея и установили, что со стороны обоих въездов к школе есть дорожные знаки «Жилая зона», информирующие водителей, что на этом участке движение пешеходов разрешено по тротуарам и проезжей части.

В дворовом проезде между домами №№ 9/3, 11/2 по ул. М. Кутузова установлен знак «Въезд запрещен», который запрещает движение автомобилей от интерната в сторону улицы М. Кутузова — выезд от интерната возможен только в сторону ул. Ленинградской.

В ГИБДД предложили установить около лицея новые знаки — «Въезд запрещен» в районе дома № 21 по ул. М. Кутузова и «Дорога с односторонним движением», чтобы запретить движение транспорта через ул. Ленинградскую.

Это должно уменьшить количество конфликтных ситуаций при проезде зауженных мест и повысить безопасность движения для пешеходов.

Ранее жителя соседнего с лицеем дома жаловались, что родители пытаются усадить детей в авто прямо с крыльца, из-за чего собираются заторы.

Новые дорожные знаки планируют установить как только наступит теплая погода. Пока из-за снега и промерзшей почвы это невозможно.

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