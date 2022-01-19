20 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Бийский студент сделал ВАЗ абсолютно беззвучным, и хозяин машины это оценил

В Бийске задержали молодого человека, который украл из машины аккумулятор и аудиосистему, сообщает «Инцидент Бийск».

ВАЗ-2108.
ВАЗ-2108.
vladtime.ru.

С жалобой в полицию обратился житель Бийска — он утром обнаружил, что его автомобиль ВАЗ-2108 вскрыли неизвестные.

«Добычей стали магнитола, акустические динамики, усилитель звука и аккумулятор. Ущерб хозяин машины оценил в 20 000 рублей», — рассказали правоохранители.

Накануне вечером мужчина оставил автомобиль возле дома и просто закрыл дверь на ключ, поскольку транспорт не оборудован сигнализацией.

«Задержан 18-летний студент одного из высших учебных заведений. В содеянном он признался. Часть похищенного изъята», — отметили в МВД.

В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее парня к уголовной ответственности не привлекали, но теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Ранее в Бийске у сборщика мебели угнали машину, но дерево не позволило далеко уехать.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость