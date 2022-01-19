Бийский студент сделал ВАЗ абсолютно беззвучным, и хозяин машины это оценил

С жалобой в полицию обратился житель Бийска — он утром обнаружил, что его автомобиль ВАЗ-2108 вскрыли неизвестные.
«Добычей стали магнитола, акустические динамики, усилитель звука и аккумулятор. Ущерб хозяин машины оценил в 20 000 рублей», — рассказали правоохранители.
Накануне вечером мужчина оставил автомобиль возле дома и просто закрыл дверь на ключ, поскольку транспорт не оборудован сигнализацией.
«Задержан 18-летний студент одного из высших учебных заведений. В содеянном он признался. Часть похищенного изъята», — отметили в МВД.
В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее парня к уголовной ответственности не привлекали, но теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».
Ранее в Бийске у сборщика мебели угнали машину, но дерево не позволило далеко уехать.