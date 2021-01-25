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Автоновости

Более 50 автобусных рейсов отменили в Алтайском крае из-за лютых морозов

В четырех регионах Сибири отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов. Сообщение приостановили автовокзалы Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Томска, пишет ТАСС.

Автобус на платформе автовокзала.
Автобус на платформе автовокзала.
Иван Кузьмин

В Алтайском крае закрыли уже 54 рейса, и отмены будут продолжаться, пока погода не улучшится.

Справку о состоянии того или иного рейса можно получить в справочной Барнаульского автовокзала по номеру +7 (3852) 61-79-79.

Новосибирский автовокзал отменил уже 24 рейса, в том числе в Барнаул и Бийск.

Барнаул после снегопада.
Барнаул после снегопада.
Анна Зайкова.

Что с погодой

Пик холода регион будет переживать в течение 25 и 26 января, рассказывала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых.

В ночь на 26 января в крае также прогнозируют 40-градусные морозы.

Со среды, 27 января, в крае начнется постепенное потепление — температура воздуха будет расти, но начнутся осадки и усилится ветер.

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