Более 50 автобусных рейсов отменили в Алтайском крае из-за лютых морозов

В Алтайском крае закрыли уже 54 рейса, и отмены будут продолжаться, пока погода не улучшится.
Справку о состоянии того или иного рейса можно получить в справочной Барнаульского автовокзала по номеру +7 (3852) 61-79-79.
Новосибирский автовокзал отменил уже 24 рейса, в том числе в Барнаул и Бийск.
Что с погодой
Пик холода регион будет переживать в течение 25 и 26 января, рассказывала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых.
В ночь на 26 января в крае также прогнозируют 40-градусные морозы.
Со среды, 27 января, в крае начнется постепенное потепление — температура воздуха будет расти, но начнутся осадки и усилится ветер.