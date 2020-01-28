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Автоновости

Более десятка дорог остаются закрытыми в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжают действовать ограничения проезда по автодорогам. На утро 28 января, проезд закрыт на 11 участках, сообщили в краевом минтрансе.

ГИБДД, метель.
ГИБДД, метель.
22.мвд.рф

Из-за непогоды для всех видов транспорта закрыт проезд по следующим трассам:

  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от г. Алейск до с. Усть — Пристань;
  • Алейск — Чарышское, участок от с. Усть-Калманка до с. Чарышское;
  • А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское;
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области на участках от Змеиногорска до Рубцовска и от Славгорода до Новосибирской области;
  • Батурово — Киприно — Юдиха;
  • Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород, от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгород;
  • Мельниковка-Александровка;
  • Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава;
  • Топчиха — Парфеново — Песчаное и подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

Большегрузам и автобусам запретили движение на участке от с. Баево до Камня-на-Оби дороги Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби.

Дорога Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан, от с. Крутиха до границы с Республикой Казахстан полностью открыта.

По данным алтайского ЦГМС, штормовое предупреждение отсутствует.

Как писал altapress.ru, характер погоды в регионе изменится в самые последние дни января: в ночь на 30 января ожидается похолодание — на районы Алтайского края начнет оказывать влияние сибирский антициклон. Ветер стихнет, в регионе установится мороз.

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