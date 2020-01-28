Более десятка дорог остаются закрытыми в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжают действовать ограничения проезда по автодорогам. На утро 28 января, проезд закрыт на 11 участках, сообщили в краевом минтрансе.

Из-за непогоды для всех видов транспорта закрыт проезд по следующим трассам:

Алейск — Петропавловское — Смоленское , от г. Алейск до с. Усть — Пристань;

от г. Алейск до с. Усть — Пристань; Алейск — Чарышское , участок от с. Усть-Калманка до с. Чарышское;

участок от с. Усть-Калманка до с. Чарышское; А-322 — Горняк — Староалейское , от Горняка до с. Староалейское;

от Горняка до с. Староалейское; Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области на участках от Змеиногорска до Рубцовска и от Славгорода до Новосибирской области;

Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород , от с. Баево до с. Верх Суетка , от с. Нижняя Суетка до г. Славгород;

от с. Баево до с. Верх Суетка от с. Нижняя Суетка до г. Славгород; Мельниковка-Александровка;

Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава;

Топчиха — Парфеново — Песчаное и подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

Большегрузам и автобусам запретили движение на участке от с. Баево до Камня-на-Оби дороги Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби.

Дорога Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан, от с. Крутиха до границы с Республикой Казахстан полностью открыта.

По данным алтайского ЦГМС, штормовое предупреждение отсутствует.

Как писал altapress.ru, характер погоды в регионе изменится в самые последние дни января: в ночь на 30 января ожидается похолодание — на районы Алтайского края начнет оказывать влияние сибирский антициклон. Ветер стихнет, в регионе установится мороз.