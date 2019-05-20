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Автоновости

Большегрузам запретили ездить в жару по федеральным трассам в Алтайском крае

Росавтодор ввел ограничения на движение большегрузного транспорта с 20 мая по 31 августа. При температуре воздуха свыше 32 градусов с 10 до 22 часов грузовикам запрещено ездить по участкам федеральных дорог с асфальтобетонным покрытием. В Алтайском крае под это ограничение подпадает Чуйский тракт и трасса А-322.

Р-256 Чуйский тракт весной.
Р-256 Чуйский тракт весной.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Основанием для введения ограничений будут служить данные Росгидромета, сообщает РБК. Эти неудобства необходимы для предотвращения появления колеи на дорогах. При высокой температуре асфальт нагревается и размягчается, а тяжелые фуры его продавливают.

Под ограничения будут подпадать транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Так, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонны.

Как уточняли ранее в алтайском минтрансе, исключение из этого правила составляют автомобили экстренных служб, а также транспорт, осуществляющий пассажирские, международные и почтовые перевозки, транспортировку животных, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, топлива и грузов, необходимых для ликвидации ЧС.

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