Большегрузам запретили ездить в жару по федеральным трассам в Алтайском крае

Основанием для введения ограничений будут служить данные Росгидромета, сообщает РБК. Эти неудобства необходимы для предотвращения появления колеи на дорогах. При высокой температуре асфальт нагревается и размягчается, а тяжелые фуры его продавливают.
Под ограничения будут подпадать транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Так, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонны.
Как уточняли ранее в алтайском минтрансе, исключение из этого правила составляют автомобили экстренных служб, а также транспорт, осуществляющий пассажирские, международные и почтовые перевозки, транспортировку животных, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, топлива и грузов, необходимых для ликвидации ЧС.