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8 апреля
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Автоновости

Большегрузы разбили дорогу в алтайское село, и в него перестали ездить автобусы

В Романовском районе 40-тонные грузовики с щебнем разбили дорогу в селе Закладное. Из-за этого в село перестали заезжать междугородние автобусы, и жителям приходится идти несколько километров до трассы. Об этом местные депутаты пожаловались в Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Дорога в селе Закладное.
Дорога в селе Закладное.
ОНФ

Как передает пресс-служба алтайского отделения движения, проблема началась после того, как в конце марта дорожники начали ремонтировать участок, соединяющий Закладное с поселком Тамбовский. После этого в деревню хлынул поток большегрузов. «Вышло так, что пока ремонтировали один участок, разрушили другой», говорят в ОНФ. О проблеме сообщили в минтранс Алтайского края.

В других районах похожие проблемы. 5 апреля altapress.ru публиковал шокирующие снимки, на которых видно, как грузовики превратили трассу в месиво.

8 апреля губернатор края Виктор Томенко обозначил эту проблему, передает сайт регионального правительства.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Необходимо до минимума сократить поток автотранспортных средств со сверхнормативными нагрузками, привлечь внимание общественности к разрушению автомобильных дорог. Тяжеловесные транспортные средства наносят значительный ущерб автодорогам края, нередко превышая нормативные нагрузки на дороги более чем в два раза.

Томенко попросил организовать усиленную работу сотрудников ДПС на передвижных пунктах весового контроля.

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