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5 апреля 2°C

На Алтае грузовики превратили краевую трассу в месиво

В Волчихинском районе в окрестностях села Солоновка большегрузы разбили участок краевой трассы. В некоторых местах колея на дороге достигает полуметра, а легковые автомобили едва могут пересечь выбоины не задев раскуроченный асфальт днищем. В этом лично убедились корреспонденты altapress.ru.

Большегрузы разбили трассу. Волчихинский район, апрель 2019 года.
Большегрузы разбили трассу. Волчихинский район, апрель 2019 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Почему разворотило трассу

Весной грунт под дорогами переувлажняется и теряет несущую способность. Получается, что трассы в это время не могут выдерживать нагрузку от грузовиков и разрушаются. Чтобы этого не допустить, власти традиционно на месяц запрещают большегрузам ездить по региональным и межмуниципальным дорогам. Правда, в 2019 году такое ограничение еще не действует: его ввели с 10 апреля по 10 мая.

Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Чтобы во время «весенней просушки» трасс все же отправить грузовик, нужно оплатить в «Алтайавтодоре» спецразрешение.

Пока ограничение не вступило в силу, почти на всех региональных трассах в юго-западной зоне Алтайского края довольно оживленный трафик грузовых автомобилей.

Почему проблема актуальна не только весной

Сеть автомобильных дорог Алтайского края построили 1980-х годах, и краевые трассы не рассчитаны на движение современных большегрузов. Ситуацию усугубляет то, что по ним ездят тысячи грузовиков с перевесом. С 2017 года ГИБДД не занимается этой проблемой, и бороться с этой проблемой стало сложнее, рассказывал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Чтобы защитить дороги, в 2014 году в Алтайском крае создали службу весового контроля. В ее распоряжении 4 автоматизированных поста (взвешивают автомобили на ходу и фотографируют. Если водитель нарушает, собственнику машины приходит штраф) и 6 передвижных. Всего в службе трудятся 80 человек.

В течение 6 лет власти Алтайского края планируют ежегодно устанавливать по два новых автоматизированных поста. В 2024 году их должно стать уже 16.

Однако дальнобойщики научились уходить от наказания: для этого они скрывают номера машин или совершают маневры, которые делают измерения нелегитимными. Такими уловками пользуются большинство нарушителей.

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