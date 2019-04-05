На Алтае грузовики превратили краевую трассу в месиво

В Волчихинском районе в окрестностях села Солоновка большегрузы разбили участок краевой трассы. В некоторых местах колея на дороге достигает полуметра, а легковые автомобили едва могут пересечь выбоины не задев раскуроченный асфальт днищем. В этом лично убедились корреспонденты altapress.ru.

Почему разворотило трассу

Весной грунт под дорогами переувлажняется и теряет несущую способность. Получается, что трассы в это время не могут выдерживать нагрузку от грузовиков и разрушаются. Чтобы этого не допустить, власти традиционно на месяц запрещают большегрузам ездить по региональным и межмуниципальным дорогам. Правда, в 2019 году такое ограничение еще не действует: его ввели с 10 апреля по 10 мая.

Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Чтобы во время «весенней просушки» трасс все же отправить грузовик, нужно оплатить в «Алтайавтодоре» спецразрешение.

Пока ограничение не вступило в силу, почти на всех региональных трассах в юго-западной зоне Алтайского края довольно оживленный трафик грузовых автомобилей.

Почему проблема актуальна не только весной

Сеть автомобильных дорог Алтайского края построили 1980-х годах, и краевые трассы не рассчитаны на движение современных большегрузов. Ситуацию усугубляет то, что по ним ездят тысячи грузовиков с перевесом. С 2017 года ГИБДД не занимается этой проблемой, и бороться с этой проблемой стало сложнее, рассказывал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Чтобы защитить дороги, в 2014 году в Алтайском крае создали службу весового контроля. В ее распоряжении 4 автоматизированных поста (взвешивают автомобили на ходу и фотографируют. Если водитель нарушает, собственнику машины приходит штраф) и 6 передвижных. Всего в службе трудятся 80 человек.

В течение 6 лет власти Алтайского края планируют ежегодно устанавливать по два новых автоматизированных поста. В 2024 году их должно стать уже 16.

Однако дальнобойщики научились уходить от наказания: для этого они скрывают номера машин или совершают маневры, которые делают измерения нелегитимными. Такими уловками пользуются большинство нарушителей.