Бордовый каприз. Что за винтажный седан продают за 3,5 млн рублей в Сибири

Chevrolet Caprice почти 50 лет, но он выглядит очень хорошо после тщательной реставрации.
Владелец купил его для себя, чтобы создать личный проект. Почему он решил его продать — неизвестно.
Хозяин поставил в авто гидро-подвеску и установил бензиновый двигатель на 5,7 л.
В соцсетях он рассказывает, что автомобиль участвовал в нескольких тематических фестивалях. Кузов окрашен в два цвета — сам бордовый, а крыша белая. Салон обшит тканью.
У Chevrolet Caprice автоматическая коробка передач и двигатель на 258 лошадиных сил. Его пробег — 100 тыс. км.