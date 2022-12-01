1 декабря
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Автоновости

Бордовый каприз. Что за винтажный седан продают за 3,5 млн рублей в Сибири

Chevrolet Caprice 1975 года выпуска продают за 3,5 млн рублей в Новосибирске. Владелец отреставрировал автомобиль для себя и вернул ему первоначальный вид. Объявление размещено на «Авито».

Chevrolet Caprice 1975 года выпуска за 3,5 млн рублей
Chevrolet Caprice 1975 года выпуска за 3,5 млн рублей
Авито

Chevrolet Caprice почти 50 лет, но он выглядит очень хорошо после тщательной реставрации.

Владелец купил его для себя, чтобы создать личный проект. Почему он решил его продать — неизвестно.

Хозяин поставил в авто гидро-подвеску и установил бензиновый двигатель на 5,7 л.

В соцсетях он рассказывает, что автомобиль участвовал в нескольких тематических фестивалях. Кузов окрашен в два цвета — сам бордовый, а крыша белая. Салон обшит тканью.

У Chevrolet Caprice автоматическая коробка передач и двигатель на 258 лошадиных сил. Его пробег — 100 тыс. км.

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