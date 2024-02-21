"Броневик" как у Путина. Aurus Senat продают в Сибири за 42 млн рублей

Aurus Senat 2022 года выпуска продают в Красноярске за 42 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Aurus Senat — дебютный автомобиль отечественной разработки, который является представителем сегмента премиум-класса.

О подготовке к выпуску российского седана было известно уже давно, а сама модель начала разрабатываться отечественными инженерами из ФГУП «НАМИ» еще в 2012 году. Первые модели Aurus Senat участвовали в инаугурации президента РФ, а в качестве предсерийного прототипа автомобиль был засвечен во время автовыставки в Москве в 2018 году.

Конечно же, и кузов, и салон российского премиального седана выполнены в современном стиле, с использованием качественных материалов. В целом, экстерьер имеет сходство с британским Rolls-Royce, благодаря установке крупной прямоугольной решетки радиатора с вертикальными вставками, а также прямоугольной головной оптике.

В то же время, автомобиль получил собственный передний бампер, в котором выделяются крупные вырезы для дополнительного охлаждения тормозной системы.

Сбоку Aurus Senat получил стандартный вариант исполнения, который характерен для всех классических седанов.

На корме можно отметить компактные задние фонари, а также горизонтальную хромированную планку, которая установлена над нишей для крепления номерного знака.

В интерьере седана все говорит о том, что данная модель относится к премиальному сегменту и все внутреннее убранство выглядит под стать статусу Aurus Senat 2022 года.

Aurus Senat. "Авито"

Первое, что обращает на себя внимание – очень крупное «табло», которое объединяет в себе два цифровых дисплея. Первый – экран для вывода данных с цифрового щитка приборов, а второй – позволяет управлять функционалом штатной системы мультимедиа.

Все органы управления функционалом отличаются дорогим исполнением, а сам интерьер получил отделку из кожи.

У Aurus гибридный двигатель и 598 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что производство российских люксовых внедорожников запустили в Татарстане.

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