Производство российских люксовых внедорожников запустили в Татарстане

Линейка автомобилей Aurus создается по заказу Минпромторга РФ с 2013 года.
проект начал работу в связи с потребностью в лимузине отечественного производства для главы государства. Большая часть комплектующих будет поставляться российскими производителями.
Уже сейчас основные агрегаты производятся в России. Доля отечественных поставщиков в настоящий момент достигла 70% - трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные украшения.
Полноприводный внедорожник оснащен силовой электроустановкой, мощным двигателем на 598 л.с. и объемом 4,4 л. Масса автомобиля составляет более трех тонн.
Первый внедорожник Aurus приобрела Туркмения. Во время официального визита в Россию им воспользовался президент республики Сердар Бердымухамедов.
Автомобили этой марки также востребованы в Азии и на Ближнем Востоке.
Как стало известно в сентябре, совместно с эмиратским акционером Tawazun, Aurus ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ.
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