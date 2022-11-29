29 ноября
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Автоновости

Производство российских люксовых внедорожников запустили в Татарстане

На заводе в Елабуге началось серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. В конце сентября этого года состоялась первая презентация автомобиля, пишет ТАСС.

Внедорожник Aurus Komendant
Внедорожник Aurus Komendant
Motor.ru

Линейка автомобилей Aurus создается по заказу Минпромторга РФ с 2013 года.

проект начал работу в связи с потребностью в лимузине отечественного производства для главы государства. Большая часть комплектующих будет поставляться российскими производителями.

Уже сейчас основные агрегаты производятся в России. Доля отечественных поставщиков в настоящий момент достигла 70% - трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные украшения.

Полноприводный внедорожник оснащен силовой электроустановкой, мощным двигателем на 598 л.с. и объемом 4,4 л. Масса автомобиля составляет более трех тонн.

Первый внедорожник Aurus приобрела Туркмения. Во время официального визита в Россию им воспользовался президент республики Сердар Бердымухамедов.

Автомобили этой марки также востребованы в Азии и на Ближнем Востоке.

Как стало известно в сентябре, совместно с эмиратским акционером Tawazun, Aurus ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ.

Ранее, автомобиль — конфетка. Что за самый дорогой в Алтайском крае Porsche продают за 9 млн рублей.

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