«Броня» как у Путина: более 700 заявок получила компания на лимузины Senat

Российские автомобили класса «люкс» Aurus собрали уже более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов.

«Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии», — цитирует его РИА Новости.

По словам гендиректора, первые автомобили Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в мае 2021 года.

В внедорожник Komendant выйдет через 14 месяцев, пишет RT.

Автомобили Aurus предназначены для первых лиц государства. На лимузине этой марки ездит президент РФ Владимир Путин.

Также в линейку авто входят седан, внедорожник и минивэн, пишет ura.ru.

Цена на российский Aurus — автомобиль класса люкс — начинается от 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова разработает авиационный вариант автомобильного двигателя Aurus, на основе которого создана линейка машин премиального класса, включая президентский кортеж.