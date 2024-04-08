Hummer 1994 года выпуска продают в Иркутске за 5,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Брутальный Hummer продают в Сибири за 5,5 млн рублей.

Продавец отмечает, что салон имеет весьма скромную отделку, обтянут серым материалом типа "сукно".

С правого борта на багажнике имеется оригинальный раскладной шатер-палатка с пристегивающимися на молнии стенками, закрывает весь правый борт и корму. Под таким укрытием можно спрятать столик, шезлонги, полевую кухню, шатер или палатку.

На багажнике установлено восемь мощных светодиодных фонарей на четыре стороны.

Выхлопная система обладает характерным оригинальным "фирменным" звуком. Передняя подвеска в отличном состоянии и замены не требует.

Брутальный Hummer продают в Сибири за 5,5 млн рублей. "Авито"

"Тормозная система не течет, работает отлично, есть АВS. Диски и резина в отличном состоянии", — указывает продавец.

На багажнике имеется два ящика, есть место крепления для домкрата — "HIGH JACK" (приставной силовой домкрат).

У Hummer автоматическая коробка передач, дизельный двигатель на шесть литров и 180 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что настоящего гладиатора продают в Барнауле за 5,7 млн рублей.

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